Офис Генерального прокурора совместно с ГФС разоблачили схему по минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию, сообщает пресс-служба ОГП.

По версии следствия, должностные лица ряда предприятий, используя реквизиты физического лица - предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 осуществили реализацию в адрес гражданина Китайской Народной Республики свыше 300 тыс. медицинских масок (респираторов) по цене ниже рыночной.

В дальнейшем указанный гражданин КНР в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывоз их за пределы таможенной территории Украины в Королевство Испания.

Таким образом, по предварительным расчетам, уклонение от уплаты налога могло составить более 15 млн грн.

В уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, компьютерную технику, устройства мобильной связи и тому подобное.

В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что подозреваемыми в махинациях с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах оказались работники двух харьковских предприятий. По заниженной цене они реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тыс. средств защиты дыхания.

Суд санкционировал проведение обысков, которые прошли на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. В их результате на складских и в производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243 тыс. долларов США и 14,5 тыс. евро.

Напомним, 20 марта испанский телеканал RTVE показал разгрузку респираторов украинского производства в Испании в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.

Глава украинской таможни Максим Нефедов, экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. То есть до запрета правительства на экспорт масок.

Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления сотрудниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.