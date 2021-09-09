Полицейские будут контролировать соблюдение масочного режима и других противоэпидемических мер, заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузи.

Об этом интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой заявил Игорь Кузин, сообщает «Украинская правда».

«Я уверен, что они будут это делать. Сейчас такие нормы прописаны в каждой зоне (эпидемической опасности. – Ред.). Мы уже несколько раз общались с Национальной полицией. Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту «Борисполь» сейчас не контролируется абсолютно ничего... Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты (инфраструктуры), и делать это также на уровне областей для того, чтобы работать вместе с Национальной полицией и помогать им фиксировать такие случаи (когда масочный режим нарушается. – Ред.)», – заявил он.

Кузин отметил, что с Национальной полицией сейчас «прорабатываются более жесткие меры по отношению к контролю использования средств индивидуальной защиты».