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Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемым в вымогательстве 1,8 млн грн взятки экс-председателю Кировоградской облгосадминистрации Андрею Балоню и его сообщнику, чиновнику ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залогов, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА - в размере почти 10 млн грн, для его сообщника - 5 млн грн.

Срок действия меры пресечения - 60 суток.

Как сообщал ForUm, вечером 25 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

25 июня Кабинет Министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

26 июня президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня

 
ForUm

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