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Представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета «Международных авиалиний Украины» рейса PS752. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает УНИАН.

«Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран», - отметил замминистра.

«Поскольку в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом. Для нас изначально было принципиально важным найти способ, гарантирующий международное признание результатов экспертизы и следствия в целом (вспомните опыт МН17 - Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать каких-либо сомнений в своей непредвзятости)», - отметил Енин.

Поэтому, по его словам, профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция с участием лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования сбития украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции. «Это малый, но важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости! Мы продолжим свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных», - подытожил замглавы МИД.
Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.
ForUm

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