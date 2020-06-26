Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Замане (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины при соучастии с экс-президентом и двумя бывшими министрами обороны Украины в период с 2012 по 2014 годы совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Подозреваемый, будучи начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины, совместно с упомянутыми соучастниками осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, во время которого необоснованно сокращалась их численность, расформировывались (переформировывались) отдельные воинские соединения, воинские части и подразделения, намеренно менялись места их дислокации для предотвращения осуществления своевременного реагирования на угрозы военного характера.

Совершение таких действий на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привело к аннексии полуострова Российской Федерацией.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас материалы уголовного производства готовятся к открытию стороне защиты.

Дополнительно информируем, что во исполнение требований уголовного

Напомним, 24 мая 2019 года Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи Заману, обвиняемого в государственной измене.

В то же время украинское законодательство предусматривает, что под личное обязательство, личное поручительство, домашний арест или залог нельзя отпускать подозреваемых в государственной измене (ст. 176 УПК).

16 мая правоохранители заявили о завершении расследования возможной госизмены бывшего начальника Генштаба ВСУ.

25 февраля прокуратура сообщила, что его задержали по подозрению в государственной измене.

26 февраля 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал Заману.

Сам экс-военный, отвечая на вопрос судьи о подозрениях, отметил: «Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью».

Замана возглавлял Генеральный штаб с февраля 2012 по февраль 2014 года.

24 июня бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны сообщено о подозрении в совершении государственной измены.