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Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана уведомлен о подозрении в совершении государственной измены. Об этом Матиос сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, военная прокуратура и следственное подразделение СБУ в Киеве уведомили о подозрении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

«Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 статьи 111 УК (государственная измена) в редакции от 2001 года, в 2015 году редакция этой статьи была изменена с санкцией на более тяжелую», - заявил он.

Матиос отметил, что Замана, находясь на этой должности, расформировал зенитно-ракетные дивизионы и авиационные воинские части, лишив Украину системы противовоздушной обороны.

«В период пребывания в должности начальника Генерального штаба были расформированы зенитно-ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В, в том числе 874-й зенитный ракетный дивизион, 137-я зенитная ракетная бригада, 5001-й зенитный ракетный дивизион, 281-й зенитный ракетный дивизион 208-й зенитной ракетной бригады, 19 авиационных воинских частей, а также 114-я бригада тактической авиации была переформатирована с бригады в эскадрилью», - заявил он.

То есть, по словам Матиоса, расформирования этих воинских частей и подразделений фактически лишило ПВО всю страну, в том числе Военно-воздушные силы, которые являются основной ударной силой в любых военных конфликтах.

О том, что правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, стало известно 25 февраля.

Владимир Замана - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.
 
ForUm

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