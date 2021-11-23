Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБУ Украины в Киеве и Киевской области сообщила о подозрении в государственной измене мужчине, разоблаченному на незаконном получении секретных разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса с целью их дальнейшего сбыта за границу (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, 49-летний житель Николаева пытался продать представителям одной из иностранных стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником нескольких авансов за указанные сведения.

В ходе проведения спецоперации мужчину разоблачили при передаче ему 250 тыс. долларов США за секретные оборонные разработки.

В ходе обысков у фигуранта изъяли флешноситель со сведениями о разработках отечественного оборонно-промышленного комплекса и другие доказательства противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.