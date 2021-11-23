также в разделеОбщество
«Родственница сотрудника САП» предлагала экс-прокурору помощь за $40 тысяч
Верещук обещает регулярные перевозки на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» в 2022 году 6
СМИ: Около 20 финнов воевали за боевиков на Донбассе 9
Мэр Харькова: ДТП много, потому что дороги хорошие 12
Срыв операции по «вагнеровцам»: Арестович винит Бурбу в служебном преступлении 9
СМИ: Кива живет в незадекларированном доме за 21 миллион 10
Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий 10
Задержали мужчину, который стрелял в семью в селе под Киевом 10
Дельцы из Прикарпатья помогали россиянам и жителям ВОТ получить гражданство ЕС 23
Разведка сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО 24
Минздрав: Спад нынешней волны COVID-19 ускорился 14
В Украине создали межведомственный штаб для координации действий по защите границы 13
Патрульные катера типа Island прибыли в Украину 20
Разведка: Боевики просят Путина разрешить россиянам официально «служить» в ОРДЛО 45
22 ноября. Картина дня 15
Во Львове бездомных будут вакцинировать от COVID-19 8
IDEA: Украина поднялась в рейтинге демократий 25
Шмыгаль рассказал, как Кабмин будет укреплять границу 41

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБУ Украины в Киеве и Киевской области сообщила о подозрении в государственной измене мужчине, разоблаченному на незаконном получении секретных разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса с целью их дальнейшего сбыта за границу (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, 49-летний житель Николаева пытался продать представителям одной из иностранных стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником нескольких авансов за указанные сведения.

В ходе проведения спецоперации мужчину разоблачили при передаче ему 250 тыс. долларов США за секретные оборонные разработки.

В ходе обысков у фигуранта изъяли флешноситель со сведениями о разработках отечественного оборонно-промышленного комплекса и другие доказательства противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
9
Теги