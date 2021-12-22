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Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя сообщено о подозрении оккупационному начальнику исправительной колонии «Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополя» по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства. 

Установлено, что до оккупации полуострова подозреваемый занимал должность начальника Керченской исправительной колонии Государственной пенитенциарной службы Украины и находился в специальном звании подполковника внутренней службы.

В 2014 году украинский офицер перешел на службу в оккупационную администрацию РФ, незаконно вступив в должность «заместителя начальника исправительной колонии-1 по Республике Крым и г. Севастополю».

Позже подозреваемый получил от оккупационных властей повышение в должности до «начальника исправительной колонии-2» и специальное звание «полковника внутренней службы РФ».

Таким образом, «начальник колонии», перейдя на сторону врага в условиях вооруженного конфликта, оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины, а также своими действиями и решениями способствовал становлению оккупационных властей РФ на полуострове путем непосредственного участия в ее работе.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.
ForUm

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