Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала главу одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона. Задержанным является председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, задержали трех человек, которые представлялись советником президента Украины, генералом Службы безопасности Украины и членом антикоррупционной общественной организации, за вымогательство средств в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартиры международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.

37% опрошенных украинцев оценили деятельность президента Владимира Зеленского в течение первого года пребывания у власти «хорошо» или «очень хорошо». Относительное большинство, 34% опрошенных, оценили деятельность Зеленского на «3» («не плохо и не хорошо»), а 28% - «довольно плохо» или «очень плохо», свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Сегодня, 26 июня, на внеочередном съезде партии «Голос» делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».

После скандала с возможной нелегальной вырубкой древесины компания IKEA может разорвать контракт на поставку древесины из Закарпатья. Если это произойдет, украинский поставщик прекратит работу и уволит 350 работников.

Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева связана с возможными нарушениями сотрудниками «Киевгаза» технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Сегодня, 26 июня, Херсонский морской торговый порт передали в концессию.

Городская власть рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям, заявил мэр Виталий Кличко в ходе онлайн пресс-конференции.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Замане (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года).

Прогноз падения внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 8,2% объясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики, сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Прокуратура Ивано-Франковской области по материалам УСБУ начала уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса, что привело к значительным паводкам на территории региона и других областей (ст. 441 УК Украины).

По состоянию на 9:00 26 июня в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 1109.