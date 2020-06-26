Прокуратура Ивано-Франковской области по материалам УСБУ начала уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса, что привело к значительным паводкам на территории региона и других областей (ст. 441 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в июне 2020 году на территории Прикарпатья выпала сверхурочное количество осадков, в результате чего погибли 3 человека, подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 м берегоукреплений.

«Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами», - заявили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу УСБУ в области.

О ходе его расследования общественность будет проинформирована дополнительно.

Справка. За 5 месяцев 2020 по фактам нарушений в сфере охраны природных ресурсов начато 94 уголовных производства, в суд направлено 36 обвинительных актов. Кроме того, по уголовным производствам указанной категории заявлены иски о возмещении убытков на общую сумму 5,1 млн грн.

Работа на данном направлении продолжается.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.