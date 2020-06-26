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37% опрошенных украинцев оценили деятельность президента Владимира Зеленского в течение первого года пребывания у власти «хорошо» или «очень хорошо». Относительное большинство, 34% опрошенных, оценили деятельность Зеленского на «3» («не плохо и не хорошо»), а 28% - «довольно плохо» или «очень плохо», свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

«Немаловажный для имиджа президента показатель – чьи интересы, общенациональные или собственные – он прежде всего защищает. В апреле доля тех, кто придерживается мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составляла 50%, а тех, кто придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения – 33%», - отмечается в сообщении.

Доля респондентов, которые считают новую власть лучше предыдущей, составляет 38%. Еще примерно столько же (39%) считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 16% - что она хуже предыдущей. Абсолютное большинство респондентов (63%) считают, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. 25% опрошенных считают, что власть только «имитирует усилия», и только 9% отмечают удачные действия власти.

Относительное большинство опрошенных (42%) отмечают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33% считают, что она не изменилась, а 15% - что она улучшилась. Среди различных сфер общественной жизни респонденты чаще всего констатируют ухудшение ситуации в уровне цен и тарифов (57%) и в экономическом положении страны (50%). В других сферах абсолютное или относительное большинство респондентов указывают на отсутствие существенных изменений в течение последнего года.
ForUm

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