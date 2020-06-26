Сегодня, 26 июня, Херсонский морской торговый порт передали в концессию. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине - Херсонский морской торговый порт», – написал он.

По словам министра, передача порта в концессию даст стабильное развитие, сохранение и новые рабочие места, благосостояние всего города и региона, благоприятные условия для роста экономики.

«Компания-концессионер ООО «Рисоил-Херсон» инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн», – подчеркнул Криклий.

Он также отметил, что «Рисоил-Херсон» обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного. Концессионер также прософинансирует капремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новой площадки для стоянки грузовиков на въезде в город.

Напомним, в сентябре 2019 года Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурсы по передаче в концессию морских портов «Ольвия» и «Херсон», а 1 октября начался прием заявок претендентов. Заинтересованность в концессионных проектах проявили 46 украинских и иностранных компаний.

20 января стало известно, что в конкурсе на концессию имущественного комплекса Херсонского морского торгового порта победила компания Рисойл-Херсон, а 24 января - что победителем концессионного конкурса в порту «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара.

3 февраля шестой апелляционный админсуд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определении победителя конкурса на концессию «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

Позже Министерство инфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии.

АМКУ дал разрешение на концессию.

В мае Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.