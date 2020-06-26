После скандала с возможной нелегальной вырубкой древесины компания IKEA может разорвать контракт на поставку древесины из Закарпатья. Если это произойдет, украинский поставщик прекратит работу и уволит 350 работников.

Об этом ВВС News Украина рассказала руководитель компании-поставщика «ВГСМ» Ирина Мацепура.

«IKEA может разорвать контракт, а для нас это критически важно. Они составляют 90% наших продаж. Без них мы просто закрываемся, всем поблагодарим и уволим», - заявила она.

«У нас 350 работников, мы крупнейший работодатель района», - сказала Мацепура и добавила, что из-за сокращения объемов вырубки лесов в последние годы компания сократила объемы производства и уже уволила 150 сотрудников.

Она также отрицает большинство обвинений, которые озвучили расследователи британской неправительственной организации Earthsight.

Авторы расследования указывают, что закарпатский поставщик древесины для IKEA часть сырья рубит незаконно.

Из-за этого расследования, как сообщило агентство Reuters, IKEA пересмотрит свою сеть поставок древесины из Украины.

«Для IKEA неприемлемо использование нелегально срубленной древесины в своей продукции», - говорится в заявлении, полученном Reuters.

IKEA напомнила, что древесина из Украины составляет лишь 1% сырья компании.

В то же время Мацепура отмечает, что ее компания имеет все необходимые разрешения и нелегальной рубки не ведет.

«Незаконная рубка - это та, которая ведется без надлежащих документов и лесорубочного билета. Британские расследователи не спорят, что документы у нас есть. Они настаивают, что некоторые рубки не стоило назначать», - говорит она.

Мацепура прогнозирует, что вскоре назначат дополнительную проверку и компания сможет подтвердить законность происхождения каждого кубометра древесины.

«Мы уже это делали после их предварительного расследования 2018», - говорит Мацепура.

«По нашему мнению, отчет подготовлен очень поверхностно и с массой законодательных, фактических и логических ошибок», - добавила она.

Тем не менее, руководитель «ВГСМ» признает определенные проблемы с вырубками леса в «сезон тишины» - время размножения животных с 1 апреля по 15 июня.

При этом в компании настаивают, что из заявленных расследователей 109 санитарных вырубок они провели только 55.

Британская неправительственная организация Earthsight 23 июня опубликовала исследование, в котором утверждает, что поставщики древесины для IKEA из Украины часть сырья рубят незаконно.

Речь шла о вырубках бука в Карпатах для производства стульев Терйе (Terje).

Нелегальные вырубки якобы ведутся в лесоохотничьем хозяйстве поселка Великий Бычков на Закарпатье.

Главная проблема заготовки заключается в том, что, как утверждают исследователи, лицензии на «санитарные вырубки» местное лесничество выдало незаконно.

Исследователи напоминают, что компания «ВГСМ» является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Украины.

В то же время расследователи признают, что вся заготовленная древесина, которую IKEA получает из Украины, имеет сертификат FSC – ведущей международной системы экологической маркировки древесины Лесного Попечительского Совета.

Великобычковское хозяйство имеет сертификат FSC с 2005 года.

Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский заявил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.

Председатель Госагентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий уже подписал приказ о проверке Великобычковского лесхоза. В то же время он раскритиковал британское расследование.