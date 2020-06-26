Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».

Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» со ссылкой на три источника, знакомые в процессе.

Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - «безусловного отбывания». Павлу Скаленко - 24 месяца тюрьмы.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах - таким образом, отмывая средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику - Павлу Скаленко - создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.

Сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Еще в начале 2019 украинские правоохранители обнародовали в суде документы, свидетельствующие о прямом отношеним бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что, по данным официального следствия, в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала «откаты» на украинский подрядах «Энергоатома» на общую сумму в 6,5 миллиона евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

В ответ защитники экс-депутата тогда заявили, что он такие документы в банк не подавал.

Николай Мартыненко на решение суда Швейцарии пока не отреагировал. Не ответил на просьбу о комментарии и его помощник. По данным журналистов «Схем», его адвокаты в Швейцарии сообщили суду, что заявляют апелляцию на это решение.

Напомним, Шевченковский райсуд столицы 22 октября 2019 начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых: Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами «Нафтогаза Украины», «Объединенной горно-химической компании», «ВостГОК» и «Ядерного топлива».

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. 777 евро.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. путем неправомерного заключения и исполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» №70/13 через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.