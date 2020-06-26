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Глава ОГА задержан по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона 113

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, задержали трех человек, которые представлялись советником президента Украины, генералом Службы безопасности Украины и членом антикоррупционной общественной организации, за вымогательство средств в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, указанные лица требовали от гражданина средства в сумме 1,1 млн гривен в качестве погашения несуществующего долга. В случае непредоставления денег потерпевшему угрожали создать проблемы с правоохранительными органами и закрыть его бизнес. В связи с этим он обратился с сообщением о преступлении в ГБР.

25 июня  следователи ГБР задержали трех человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения денег.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области.  

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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