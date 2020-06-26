Городская власть рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям, заявил мэр Виталий Кличко в ходе онлайн пресс-конференции.

«В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать, что нужно поднимать экономику, - сказал Кличко. - Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями», - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

«Вирус не отступал. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению», - отметил Кличко.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, возросло на 115 человек. На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19.