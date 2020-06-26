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Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартиры международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.

Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», - сообщил министр Дмитрий Кулеба.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья граждан Украины, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с соответствующей техникой, а Кабинет министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнений из Государственного резервного фонда.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

По состоянию на 7:00 25 июня в результате паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.
ForUm

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