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По состоянию на утро 26 июня наиболее сложная ситуация остается на территории 16 районов Ивано-Франковской (Верховинский, Галицкий, Городенковский, Наддворнянский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Калушский, Рожнятовский, Рогатинский, Косовский, Богородчанский, Ивано-Франковский и Яремченский городские советы), 3 районов Черновицкой (Выжницком, Новоселицком и Путильском районах) и Стрыйском районе Львовской области, сообщает ГосЧС.

К работам на территории пострадавших областей привлечено 1 тыс. 700 человек и 470 ед. техники.

В Ивано-Франковской области остаются подтопленными 9 тыс. 157 дома, 8 фельдшерско-акушерских пунктов.

Для населения доставлено около 4 тыс. кг продуктов питания и 1 тыс. литров питьевой воды (для жителей Верховинского, Тисменицкого и Тлумацкого районов, где отсутствует транспортное сообщение), в т.ч. 2 тыс. 500 кг доставлены двумя вертолетами ГосЧС  жителям Верховинского района.

В Черновицкой области откачали из 29 жилых домов и 12 колодцев более 1 тыс. 100 м куб. воды; оказана помощь в укреплении дамб вблизи села Банилов Выжницкого района и дамбы в Вижнице на реке Черемош.

На территории Монастырского района Тернопольской области в результате поднятия уровня воды в реке Днестр отселены 157 человек из населенных пунктов Коропец и Вистря.

На Закарпатье в течение суток откачано из 6 жилых домов и 2 колодцев около 700 м куб. воды.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.  
ForUm

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