На Буковині чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці по поліцейських

28 липня, близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Під час слідчих дій чоловік кілька разів вистрілив із мисливської рушниці в бік поліцейських, після чого втік до лісового масиву, повідомляє поліція Чернівецької області.

Двоє правоохоронців дістали поранення. Їм надають медичну допомогу.

Для розшуку та затримання озброєного чоловіка на території області ввели спеціальну поліцейську операцію.

У Нацполіції розшукують Валерія Миколайовича Міглея, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району.

За даними правоохоронців, чоловік середнього зросту та середньої статури. На момент зникнення він був одягнений у чорну футболку та темне взуття.

Фото: Нацполіція.