На Буковині озброєний чоловік поранив двох поліціянтів і втік

У Чернівецькій області 54-річний чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці по поліцейських, які прибули до нього для проведення обшуку. Внаслідок стрілянини двоє правоохоронців дістали поранення, а нападник утік до лісу.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Інцидент стався близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. За даними правоохоронців, слідчі дії проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Під час проведення обшуку чоловік кілька разів вистрілив у бік поліцейських із мисливської рушниці, після чого втік у напрямку лісового масиву.

Унаслідок нападу двоє правоохоронців зазнали поранень. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Для пошуку та затримання озброєного чоловіка на території Чернівецької області введено спеціальну поліцейську операцію. До неї залучили додаткові сили та засоби поліції.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними та у разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного або виявлення підозрілої особи негайно повідомляти на спецлінію 102. У поліції наголошують, що не варто самостійно намагатися затримати озброєного чоловіка.