В Украине на сегодняшний день завершили вакцинацию 1 млн 66,5 тыс. работников образования. Это почти 90%.
Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в субботу, 18 декабря.
«По оперативной информации местных органов, уже двумя дозами вакцинировано 1 млн 66,5 тыс. работников образования, это почти 90%», - написал он.
Больше всего вакцинированных среди работников: специализированного образования – 95,7%; профессионального – 91,9%; общего среднего – 91,7%; дошкольного – 88,2%; профессиональной предвысшей – 86,2%; высшего – 79,3%.
Самые высокие показатели привитых двумя дозами по областям:
- Днепропетровская – 95,3%;
- Черкасская – 94,9%;
- Луганская – 94,5%;
- Сумская – 94,2%;
- Донецкая – 94%.
Напомним, в Украине завершили вакцинацию почти 13 млн граждан.
Сегодня стало известно, что в Украине впервые выявили штамм «Омикрон».
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