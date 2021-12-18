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В Украине на сегодняшний день завершили вакцинацию 1 млн 66,5 тыс. работников образования. Это почти 90%.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в субботу, 18 декабря.

«По оперативной информации местных органов, уже двумя дозами вакцинировано 1 млн 66,5 тыс. работников образования, это почти 90%», - написал он.

Больше всего вакцинированных среди работников: специализированного образования – 95,7%; профессионального – 91,9%; общего среднего – 91,7%; дошкольного – 88,2%; профессиональной предвысшей – 86,2%; высшего – 79,3%.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами по областям:

  • Днепропетровская – 95,3%;
  • Черкасская – 94,9%;
  • Луганская – 94,5%;
  • Сумская – 94,2%;
  • Донецкая – 94%.

Напомним, в Украине завершили вакцинацию почти 13 млн граждан.

Сегодня стало известно, что в Украине впервые выявили штамм «Омикрон».
ForUm

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