В Министерстве образования и науки определили приоритеты и основные цели работы на 2022 год. Среди них – инклюзивное обучение и цифровизация образования.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил в Телеграмме министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он отметил, что в 2022 году в министерстве будут работать над повышением имиджа украинских учебных заведений в мире.

Среди целей у МОН на этот год:

развитие сети заведений дошкольного образования;

утверждение Государственного стандарта профильного среднего образования;

запуск реформы «Новая украинская школа» на уровне базового среднего образования;

одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы;

обеспечение обновления и модернизации пожарных систем в заведениях общего среднего образования;

развитие платформы «Всеукраинская школа онлайн».

Кроме того, они планируют восстановить и построить сеть общежитий для студентов, реализовать проект «Президентский университет» и создать условия для беспрепятственного обучения в течение жизни. Приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.

Напомним, в 2022 году не стоит ожидать того, что благосостояние украинцев значительно вырастет. Скорее, нужно готовиться к падению национальной валюты и серьезному росту инфляции - которая уже в этом году в годовом измерении составила 9,4%, что больше всех прогнозов Национального банка Украины.