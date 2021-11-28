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По состоянию на 27 ноября в Украине отстранили от работы 2,8 тыс. учителей, которые не вакцинировались от коронавируса. Как пишет Фокус, об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования Украины Сергей Шкарлет.

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки это 2,8 тыс. педагогических работников школ", — написал руководитель Минобразования.

По словам министра, больше всего отстранили учителей в Ровенской и Киевской областях — 384 и 281 соответственно.

Одну дозу вакцины от коронавируса, по информации Шкарлета, получили 96,5% сотрудников школ, две дозы — 86,4%.

Лидерами по полному циклу иммунизации министр назвал следующие регионы:

Луганская область – 94,3%;

Сумская – 93,9%

Донецкая – 93,8%;

Черкасская – 93,7%;

Харьковская – 93,5%.

Шкарлет выразил надежду на то, что в ближайшее время все школы страны смогут вернуться к очному обучению.

"Однако подчеркиваю, что это будет зависеть от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологическим мерам", — заявил Шкарлет.
ForUm

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