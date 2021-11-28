По состоянию на 27 ноября в Украине отстранили от работы 2,8 тыс. учителей, которые не вакцинировались от коронавируса. Как пишет Фокус, об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования Украины Сергей Шкарлет.
"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки это 2,8 тыс. педагогических работников школ", — написал руководитель Минобразования.
По словам министра, больше всего отстранили учителей в Ровенской и Киевской областях — 384 и 281 соответственно.
Одну дозу вакцины от коронавируса, по информации Шкарлета, получили 96,5% сотрудников школ, две дозы — 86,4%.
Лидерами по полному циклу иммунизации министр назвал следующие регионы:
Луганская область – 94,3%;
Сумская – 93,9%
Донецкая – 93,8%;
Черкасская – 93,7%;
Харьковская – 93,5%.
Шкарлет выразил надежду на то, что в ближайшее время все школы страны смогут вернуться к очному обучению.
"Однако подчеркиваю, что это будет зависеть от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологическим мерам", — заявил Шкарлет.
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