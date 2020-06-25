Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению главе херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата областного совета Алексею Левину, которое ранее было возобновлено якобы из-за давления Мангера на двух свидетелей по делу.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк. По его словам, сейчас собраны дополнительные материалы, ради которых 11 июня следствие возобновляли, и вскоре их откроют стороне защиты.

«Выполнены все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно – обращение в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства», - сказал прокурор.

В то же время сегодня, 25 июня, суд должен рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину (Москаленко), впрочем, из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.

11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу.

Ранее следствие установило, что летом 2018 Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала его авторитет в области. Сколько средств за организацию преступления он получил - пока не указано. Но, по предварительной информации, речь шла о предоставлении заказчиком 5,6 тысячи долларов за нападение на Гандзюк.

В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела – Сергея Торбина, а тот нашел исполнителей. Договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта - Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

Правоохранители считают, что Левин дал Торбину 5 тыс.долларов на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил и получил от Левина еще 2000 долларов для укрытия.

Оба подозреваемых не признают своей вины. Владислав Мангер обвиняет в убийстве Екатерины Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).