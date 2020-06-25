По состоянию на 7:00 25 июня в результате паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.

Сегодня началась основная сессия внешнего независимого оценивания.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

Министр юстиции Денис Малюська выступает за то, чтобы отменить люстрацию чиновников, состоявших в Компартии, и тех, которые работали во времена СССР, а также применять индивидуальный подход к люстрации других служащих.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и со 2 июля разрешил работу кинотеатров, но при наполненностью не более 50 процентов.

В мае совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% до 2 трлн 209 млрд 460 млн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 0,83% до 82,12 млрд долл. США.

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.

Украинско-венгерская комиссия по экономике впервые за семь лет провела заседание.

Венгрия намерена снять вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, как только будут решены вопросы, связанные с образованием венгерского национального меньшинства в Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила высказывание народного депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что в малообеспеченных семьях рожаются дети «низкого качества».