Министр юстиции Денис Малюська выступает за то, чтобы отменить люстрацию чиновников, состоявших в Компартии, и тех, которые работали во времена СССР, а также применять индивидуальный подход к люстрации других служащих.

Об этом он заявил в Конституционном суде относительно закона об очищении власти 24 июня, сообщает «Украинская правда».

«Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделы на 3 группы. Первая – люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно, баланс интересов явно нарушен, и есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет», – отметил министр.

Вместе с тем, Малюська добавил, что необходимо оставить под «автоматической люстрацией», топ-чиновников, членов правительства и руководителей администрации президента – то есть тех людей, которые «с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время».

По словам министра, в этом «действительно есть смысл», и поэтому это нашло отражение в их законопроекте.

К остальному «абсолютному большинству» люстрированных чиновников, по мнению Малюськи, нужно применять «индивидуальный подход».

По его словам, Новый законопроект о люстрации предусматривает создание специальной комиссии, которая будет в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц и устанавливать в каждом конкретном случае, осуществлял ли тот или иной чиновник «какие-то действия, которые способствовали или помогали узурпации власти Януковичем или создавали опасность для основ безопасности или правопорядка государства, или иным образом влияли на те незаконные цели, борьба с которыми была задекларирована законом о люстрации».

Напомним, Конституционный суд Украины возобновил устное слушание по делу о законе о люстрации, чтобы исследовать практику ЕСПЧ, а также позицию президента и Верховной Рады.

Ранее Малюська заявил, что Министерство юстиции не будет ждать решения Конституционного суда по делу о конституционности закона об очищении власти, чтобы внести в него изменения.