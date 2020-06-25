также в разделеОбщество
Черногория разрешила въезд для украинцев 6
В украинский протокол лечения COVID-19 внесли новый препарат 19
Степанов назвал условия усиления карантина в регионе 18
Верховный суд отказался рассматривать иск Семочко о восстановлении в должности 15
В МВД назвали сложности в расследовании дела Шеремета 15
У Авакова назвали переаттестацию полицейских судилищем 14
Новый антирекорд: в Украине за стуки – 994 новых случая COVID-19 60
В Украине планируют повысить штрафы за превышение скорости 25
На западе Украины объявлено штормовое предупреждение 27
В Украине сегодня стартует основная сессия ВНО 12
Украинские военные уничтожили 3 и ранили 2 оккупантов 18
24 июня. Картина дня 75
Укрпочта предупредила о возможных задержках доставки в западные области 12
Зеленский пообещал выделить средства пострадавшим от паводка 13
В Днипре появится улица Амины Окуевой 29
Нардеп от СН оскандалилась заявлением о детях «низкого качества» в бедных семьях 48
Запад Украины продолжат заливать дожди 21
Януковичу и двум экс-министрам обороны сообщили о подозрении в госизмене 24

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила высказывание народного депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что в малообеспеченных семьях рожаются дети «низкого качества». Об этом Денисова написала в Telegram.

Она отметила, что семейная и социальная политика должны основываться на принципах невмешательства в личную жизнь человека, уважении к ее семейному и имущественному положению, достойном отношении к человеку и его жизненных обстоятельствах, учитывая при этом необходимость обеспечения адресности помощи именно тем семьям и детям, которые в ней нуждаются.

«Осуждая высказывания председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата Галины Третьяковой о праве государства вмешиваться в личную жизнь граждан, обращаюсь к председателю парламента, народным депутатам Украины принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов», – подчеркнула омбудсмен.

Напомним, депутат от «Слуги народа» и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги