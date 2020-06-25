Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила высказывание народного депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что в малообеспеченных семьях рожаются дети «низкого качества». Об этом Денисова написала в Telegram.

Она отметила, что семейная и социальная политика должны основываться на принципах невмешательства в личную жизнь человека, уважении к ее семейному и имущественному положению, достойном отношении к человеку и его жизненных обстоятельствах, учитывая при этом необходимость обеспечения адресности помощи именно тем семьям и детям, которые в ней нуждаются.

«Осуждая высказывания председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата Галины Третьяковой о праве государства вмешиваться в личную жизнь граждан, обращаюсь к председателю парламента, народным депутатам Украины принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов», – подчеркнула омбудсмен.

Напомним, депутат от «Слуги народа» и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».