Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и со 2 июля разрешил работу кинотеатров, но при наполненностью не более 50 процентов.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время внеочередного заседания правительства 25 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
«Предлагаем предположить, что центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время начала своей работы; исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных испытаний, в том числе для вступления через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»; а также - ввести запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - позволить их работу с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения других четких требований», - отметил Степанов.
По словам главы Минздрава, в условиях адаптивного карантина правительство предоставило четкие рекомендации и критерии, по которым местные власти могут усиливать или смягчать карантин на своей территории.
Напомним, 15 июня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля.
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