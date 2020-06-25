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Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и со 2 июля разрешил работу кинотеатров, но при наполненностью не более 50 процентов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время внеочередного заседания правительства 25 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Предлагаем предположить, что центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время начала своей работы; исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных испытаний, в том числе для вступления через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»; а также - ввести запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - позволить их работу с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения других четких требований», - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, в условиях адаптивного карантина правительство предоставило четкие рекомендации и критерии, по которым местные власти могут усиливать или смягчать карантин на своей территории.

Напомним, 15 июня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля.

 
ForUm

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