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Венгрия намерена снять вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, как только будут решены вопросы, связанные с образованием венгерского национального меньшинства в Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Заседание (Комиссии - ИФ) НАТО-Украина мы сейчас блокируем, но мы откровенно сказали, что как только будут решены вопросы, связанные с правами образования венгерского меньшинства, мы это вето снимем и обеспечим, чтобы заседания НАТО-Украина на уровне министров могли проходить. Я очень надеюсь, что так и будет», - сказал Сийярто на совместном с главой МИД Украины брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Сийярто добавил, что «дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка и образования венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье, еще действительны».

«Но очень важно, чтобы мы цивилизованно обсуждали эти вопросы, и мы должны гарантировать то, чтобы эти дискуссионные вопросы не делали невозможным сотрудничество и развитие этого сотрудничества в других областях», - подчеркнул он.

Как известно, Венгрия уже более двух лет блокирует заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов.

Несмотря на то, что НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, Венгрия не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО.
ForUm

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