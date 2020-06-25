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Сегодня, 25 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства, сообщила пресс-служба суда.

Также на экс-министра возложены процессуальные обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору, суду; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу. Срок действия обязанностей – до 19 августа включительно.

Напомним, экс-министр подозревается в совершении незаконных действий, через которые государственный бюджет недополучил 30,5 млн гривен. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 211 УК Украины.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 19 июня детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП  сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в снижении портовых сборов, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн.
ForUm

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