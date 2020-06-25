По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 606766, методом ИФА - 163941.

Всего заболевание подтверждено у 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, в подключению к аппарату ИВЛ - 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел)

Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели)

Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели)

Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели)

Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели)

Киев - 4613 (1473 выздоровели)

Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели)

Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели)

Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)

Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели)

Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели)

Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели)

Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели)

Ривненская обл. - 3248 (1623 выздоровели)

Сумская обл. - 277 (195 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели)

Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели)

Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели)

Черкасская обл. - 616 (431 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели)

Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине подтвердили 940 новых случаев COVID-19.