Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто впервые после почти семи лет перерыва провели в Киеве заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Во время коронавирусного кризиса надо спасать и людей, и экономику. Возобновив сегодня работу комиссии, мы разблокируем целый ряд совместных экономических и транспортных проектов, модернизацию пограничной и трансграничной инфраструктуры, даем новый импульс сотрудничеству в аграрной сфере, энергетике, охране окружающей среды», - заявил Кулеба.

Главы МИД и правительственные делегации Украины и Венгрии обсудили конкретные проекты сотрудничества украинских и венгерских компаний, увеличение объемов двусторонних инвестиций, укрепление позиций бизнеса на рынках обеих стран.

В заседании также приняли участие представители министерств и ведомств обеих стран, ответственных за двустороннюю торговлю, инфраструктуру и транспорт, пункты пропуска на границе, энергетику, цифровизацию, сельское хозяйство и туризм.

Особое внимание министры уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, в частности, модернизации пункта Чоп-Загонь, и построении нового пункта Дыйда-Берегдароц.

Министры согласились с необходимостью как можно быстрее провести заседание украинско-венгерской комиссии по приграничному сотрудничеству.

Справка: Товарооборот между Украиной и Венгрией за 2019 составил 2,8 млрд. долл. США.

Предыдущее заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества состоялось в декабре 2013 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и венгерская делегация стали первыми с начала карантина иностранными гостями, которые посетили Киев с рабочим визитом.