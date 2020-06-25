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В мае совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% до 2 трлн 209 млрд 460 млн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 0,83% до 82,12 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего за отчетный период расходы на погашение государственного долга составляли 43,2 млрд грн, а на обслуживание – 12,7 млрд грн.

Колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ гривня по отношению к долл. США укрепилась на около 0,3%).

Напомним, за апрель 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% до 2196 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% до 81,4 млрд долларов США.
ForUm

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