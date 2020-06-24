МВД перебрасывает крупногабаритную технику НГУ в пострадавшие районы западных областей. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения пгт Ланчин Надвирнянского района, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ и электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русла, то есть полностью пошли на село», - сообщил министр.

«В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перекинем дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду. Люди почувствуют защиту и помощь государства», - заявил Аваков.

Всего в Надвирнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых дома, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.