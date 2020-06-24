На поверхности морской воды возле одесских пляжей «Отрада» и «Дельфин» 23 июня появились маслянистые пятна, подтверждающие новую утечку нефтепродуктов из подтопленного танкера Delfi.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции в Одесской области.

«23 июня 2020 года государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Одесской области обнаружены при обследовании акватории в районе подтопленного танкера Delfi отдельные маслянистые пятна и серая пленка серебристого цвета на поверхности воды (поврежденные боновые ограждения и т. п.)», — говорится в сообщении.

В месте загрязнения отобраны пробы морской воды и направлены в отдел инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции. Согласно результатам исследований, установлено превышение нормативных значений предельно допустимой концентрации (ПДК) по содержанию в воде нефтепродуктов в 2,2 раза.

Напомним, в ночь на 21 июня произошла утечка дизельного топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi, который сейчас принадлежит компании «Фактор групп лимитед».

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.