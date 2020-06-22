Из затонувшего у побережья Одессы танкера «Делфи» выливается топливо, пятно разлива распространилось в сторону пляжа с отдыхающими, сообщает Думская.

Около 13:00 воскресенья в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что сорбент быстро доставили на место происшествия и разлив топлива был оперативно локализован.

«На данный момент ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды», - пишет издание.

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.