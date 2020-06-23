также в разделеПолитика
Нардепов могут оставить без летнего отпуска 12
ОП: Зеленский мониторит ситуацию с паводком и взорвавшимся домом 15
Ожегов: Медведчук на обложке журнала «Новое время» выглядит как капитуляция «соросят» 17
Минюст намерен изменить закон о люстрации до решения КСУ 9
Медведчук – Зеленскому: Тарифы на коммуналку раздуты, а цифры взяты с потолка 18
Медведчук – Зеленскому: На Донбассе продолжают гибнуть люди, вы должны достичь мира 15
Обращение Рената Кузьмина о национальной идее уже поддержали ряд общественных деятелей 19
Зеленский утвердил новый состав Нацсовета реформ 20
Половина украинцев не доверяют Зеленскому 16
Кабмин отстранил замглавы МИД, который фигурирует в деле Порошенко 37
Погребинский: Межпарламентский диалог в «нормандском формате» – это возможность донести лидерам Германии и Франции реальное состояние дел в Украине 44
Немецкие депутаты: Вовлечение православной церкви в межпарламентский диалог «нормандского формата» Медведчука может быть полезным 9
Пилецкая: Украинская оппозиция на параде в Москве - это имиджевый «Сталинград» для Зеленского 65
Зеленский заявляет, что его не интересует ситуация с Порошенко 23
Молчаливые депутаты: почти 60 «слуг» ни разу не выступили в Раде 62
МИД: Сийярто собрался в Киев 27
Зеленский заявил, что добровольно заплатит штраф за нарушение карантина 19
Сенатор РФ: Изменения в конституцию должны сделать невозможным возвращение Крыма 36

Президент Украины Владимир Зеленский не явился на судебное заседание по делу о защите чести и достоинства по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

«На судебное заседание по защите чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не явился. По официальной версии, судья не смог должным образом уведомить президента о моем иске», - написал он в Facebook.

Следующее заседание состоится 18 августа.

Напомним, 20 мая во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом. По словам президента, против Бондаренко открыли 19 уголовных производств.

В ответном видеообращении мэр подчеркнул, что все они были открыты из-за его политической деятельности. Также Бондаренко добавил, что Зеленскому «на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент».

В конце мая Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства к Зеленскому.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги