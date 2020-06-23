Президент Украины Владимир Зеленский не явился на судебное заседание по делу о защите чести и достоинства по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

«На судебное заседание по защите чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не явился. По официальной версии, судья не смог должным образом уведомить президента о моем иске», - написал он в Facebook.

Следующее заседание состоится 18 августа.

Напомним, 20 мая во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом. По словам президента, против Бондаренко открыли 19 уголовных производств.

В ответном видеообращении мэр подчеркнул, что все они были открыты из-за его политической деятельности. Также Бондаренко добавил, что Зеленскому «на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент».

В конце мая Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства к Зеленскому.