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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в случае с решением о смягчении карантинных ограничений повел себя некорректно. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это - право народа... Я думаю, что он себя вел некорректно», - сказал он.

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. 

По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.
ForUm

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