В понедельник, 22 июня, в Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол» в 10:00 состоится седьмое заседание суда по делу МН17.

Об этом сообщает Укринформ.

Защита будет иметь возможность отреагировать на все, что было представлено нидерландскими прокурорами на предыдущих заседаниях. Чтобы дать защите подготовиться, слушания были отложены на неделю.

Напомним, 8 июня начался второй блок судебных слушаний по делу МН17.

В суде прокуроры обнародовали детали расследования. В частности, прокурор Тайс Бергер сообщил, что есть свидетель, который видел «Бук» и запуск ракеты. Также речь шла об исследовании работы ракет ЗРК «Бук», было испытано два типа ракеты - 9М38 и 9M28-M1. Также в зале суда заслушали перехваченные телефонные разговоры, по ним смогли идентифицировать боевиков.

В связи с распространением коронавируса численность людей, которые могут находиться в суде, ограничена. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она будет проходить на двух языках: на нидерландском и английском.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.