также в разделеОбщество
На Житомирщине незаконно присвоили 1,2 тыс. га земли бывшего колхоза
«Вор в законе» пытался обострить криминогенную обстановку на Западе Украины
122 тысячи российских военных находятся в 200 км от границ Украины 22
СМИ: «Слуга народа» обозвал полицейских, остановивших его авто 34
Более 50 см снега и 21С мороза: туристов просят не ходить в Карпаты 11
С 16 января печатные СМИ в Украине должны иметь украиноязычную версию 13
ВАКС заочно арестовал Дубилета 46
Бывшего начальника Керченской колонии подозревают в госизмене 13
Шесть областей Украины переходят «желтую» зону 24
КСУ признал конституционным запрет на показ российских фильмов в Украине 56
Комиссия сорвала избрание руководителя САП 19
В Украине – 6363 новых случая COVID-19 9
Чиновника Минобороны подозревают в предложении 24 млн взятки 23
Асеев сказал, почему планировавшийся штурм «Изоляции» был невозможен 24
Советнику министра сообщили о подозрении: выплатил себе премий более чем на 2 млн 32
США не меняли уровень угрозы для поездок в Украину, а «обновили информацию» 30
Чаус обжалует свое отчисление из штата судей 23
В РФ заявили о последствиях возможной отправки военных НАТО в Украину 63

Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом авиалайнере Малазийских авиалиний, выполнявшем рейс МН17, требует суд приговорить всех четырех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко - к пожизненному заключению.

Такую меру наказания запросила в среду в суде прокуратура Нидерландов в ходе оглашения обвинительного заключения. Чтение документа длилось три дня, сообщает Интерфакс-Украина.

Непосредственно часть, в которой обвинение обосновало свой запрос именно такой меры наказания, продолжалась два часа.

«Убийство и создание условий для крушения самолета, что привело к смерти всех, кто был на борту, – это серьезное преступление… Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко за то, что совместно стали причиной крушения самолета, что привело к смерти, и за убийство 298 человек, которые были на борту – чтобы всех приговорили к пожизненному заключению», - зачитала прокурор Манон Риддербекс.

Кроме того, обвинение просит суд отдать распоряжение об их аресте. Прокурор указала, что еще в начале судебного процесса было сказано, что если они будут приговорены к этой мере наказания, то есть сомнения, что они смогут его отбыть.

«Гиркин, Дубинский и Пулатов живут в России, которая не экстрадирует своих граждан. Где проживает Харченко – нам не известно. Тем не менее, это не значит, что они продолжат избегать своей ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдет в будущем. Если суд вынесет приговор, мы сделаем все, чтобы он вступил в силу в Нидерландах или за пределами страны. Поэтому мы требуем, чтобы суд, в случае вынесения приговора, также отдал приказ об их аресте», - заявила Риддербекс.

По окончании зачитывания обвинительного заключения в судебном заседании был объявлен перерыв до 7 марта 2022 года, когда слово будет предоставлено защите Пулатова, единственного, интересы которого представляют адвокаты из Нидерландов.

Четыре обвиняемых, три гражданина РФ и один Украины – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко - привлекаются к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов - за то, что стали причиной крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 пассажиров (ст.168) и за убийство 298 пассажиров рейса MH17 (ст.289).

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

197
Теги