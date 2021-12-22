Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом авиалайнере Малазийских авиалиний, выполнявшем рейс МН17, требует суд приговорить всех четырех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко - к пожизненному заключению.

Такую меру наказания запросила в среду в суде прокуратура Нидерландов в ходе оглашения обвинительного заключения. Чтение документа длилось три дня, сообщает Интерфакс-Украина.

Непосредственно часть, в которой обвинение обосновало свой запрос именно такой меры наказания, продолжалась два часа.

«Убийство и создание условий для крушения самолета, что привело к смерти всех, кто был на борту, – это серьезное преступление… Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко за то, что совместно стали причиной крушения самолета, что привело к смерти, и за убийство 298 человек, которые были на борту – чтобы всех приговорили к пожизненному заключению», - зачитала прокурор Манон Риддербекс.

Кроме того, обвинение просит суд отдать распоряжение об их аресте. Прокурор указала, что еще в начале судебного процесса было сказано, что если они будут приговорены к этой мере наказания, то есть сомнения, что они смогут его отбыть.

«Гиркин, Дубинский и Пулатов живут в России, которая не экстрадирует своих граждан. Где проживает Харченко – нам не известно. Тем не менее, это не значит, что они продолжат избегать своей ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдет в будущем. Если суд вынесет приговор, мы сделаем все, чтобы он вступил в силу в Нидерландах или за пределами страны. Поэтому мы требуем, чтобы суд, в случае вынесения приговора, также отдал приказ об их аресте», - заявила Риддербекс.

По окончании зачитывания обвинительного заключения в судебном заседании был объявлен перерыв до 7 марта 2022 года, когда слово будет предоставлено защите Пулатова, единственного, интересы которого представляют адвокаты из Нидерландов.

Четыре обвиняемых, три гражданина РФ и один Украины – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко - привлекаются к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов - за то, что стали причиной крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 пассажиров (ст.168) и за убийство 298 пассажиров рейса MH17 (ст.289).

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.