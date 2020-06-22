Укрзализныця устанавливает связь с двумя семьями железнодорожников, проживающих в Киеве в доме, где произошел взрыв.

«На данный момент известна судьба шестерых работников компании. К счастью, все они и члены их семей не пострадали в результате взрыва», - сообщила пресс-служба АО.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.