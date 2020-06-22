Президент России Владимир Путин не исключил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты, но окончательное решение еще не принял.

«Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет», - сказал он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК), передает Интерфакс.

«Я для себя еще ничего не решил», - добавил он.

Комментируя поправку в Конституцию, которая позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, Путин заметил, что «если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

«Работать надо, а не преемников искать», - добавил он.

Путин утвердительно ответил на вопрос, стала ли актуальность поправок в Конституцию выше, учитывая опыт, который Россия получила за несколько месяцев пандемии. Он также напомнил, в каких условиях принималась действующая Конституция.

«Действующая сегодня Конституция принималась в особый период в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту, а в Москве шли боестолкновения с жертвами», - отметил президент.

«Я абсолютно убежден в том, что мы делаем правильно, что принимаем поправки к действующей Конституции», - заключил Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.

«Венецианская комиссия» утвердила заключение по проекту изменений в Конституцию Российской Федерации, касающихся выполнения решений Европейского суда по правам человека и предусматривающих приоритет над международными законами и договорами.