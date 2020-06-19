«Венецианская комиссия» утвердила заключение по проекту изменений в Конституцию Российской Федерации, касающихся выполнения решений Европейского суда по правам человека и предусматривающих приоритет над международными законами и договорами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил ряд поправок к Конституции, одна из которых предусматривает, что на территории РФ требования международных договоров «будут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции».

«Комиссия обеспокоена тем, что предложенные поправки расширяют возможности Конституционного Суда России заявлять, что решение межгосударственных органов, принятые на основе положений международных договоров Российской Федерации, противоречащие Конституции, не могут выполняться в Российской Федерации. Более того, предлагаемые изменения используют понятие «противоречит Конституции», которое является слишком широкой формулой, шире, чем положения действующей статьи 79 («ограничивают (права) и свободы человека и гражданина или противоречат (основам) конституционного строя Российской Федерации»), - говорится в выводах.

Также отмечается, что эти опасения следует рассматривать на фоне предложенного изменения в статью 83 Конституции, которая предоставляет полномочия Совету Федерации РФ увольнять судей Конституционного Суда по требованию президента: «Это делает Суд уязвимым к политическому давлению».

В Комиссии напомнили, что Российская Федерация приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом организации.

«Приняв юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательства выполнять судебные решения. На самом деле, нет выбора по выполнению или невыполнению решения Страсбургского суда: согласно статье 46 Конвенции решения ЕСПЧ обязательны», - говорится в заключении.

Документ был утвержден сегодня по письменной процедуре, физические сессии Комиссия не проводит на время карантина.

Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Среди наиболее обсуждаемых изменений – приоритет российской конституции над международным правом и «обнуление» президентских сроков, которое в случае одобрения поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост президента.

Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти - в целом, президент получит еще больше полномочий, чем сейчас.

Поправки уже одобрены Государственной думой и Советом федерации (двумя палатами парламента России), а также региональными законодательными собраниями. Для того, чтобы они начали действовать, необходимо, чтобы их одобрил более половины участников всенародного голосования.

Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли больше половины избирателей.

Ряд представителей российской оппозиции призывает бойкотировать голосование, утверждая, что у власти есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.