Президент России Владимир Путин решил назначить на 1 июля голосования по изменениям в Конституции России, которые дадут ему возможность остаться у власти до 2036 года.

Об этом объявили на встрече Путина с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок, передает Радио Свобода.

В поддержку этой даты высказалась председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. При этом она заявила, что голосование начнется за шесть дней до его официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. По словам Памфиловой, в двух-трех регионах, возможно, будет организовано электронное удаленное голосование.

Путин сказал, что были предложения назначить голосование на 24 июня, когда в Москве пройдет парад в честь годовщины Победы, но он решил «не смешивать» эти два события.

Если голосование начнется за шесть дней до 1 июля, его первым днем ​​должен стать 25 июня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с датой 1 июля, сказав, что «пройден острый этап подъема» эпидемии коронавируса, а темпы прироста инфицированных снизились.

Одной из изменений в конституцию страны станет «обнуление» президентских сроков Путина.

Голосование изначально было назначено на 22 апреля, однако его перенесли из-за эпидемии коронавируса на неопределенный срок. В последние дни начали появляться сообщения о возобновлении подготовки к голосованию. 20 мая Центральная избирательная комиссия возобновила подготовку к голосованию.

Президент России Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Среди наиболее обсуждаемых изменений – приоритет российской конституции над международным правом и «обнуления» президентских сроков, которое в случае одобрения поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост президента.

Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – в целом, президент получит еще больше полномочий, чем сейчас.

Поправки уже одобрены Государственной думой и Советом федерации (двумя палатами парламента России), а также региональными законодательными собраниями. Для того, чтобы они начали действовать, необходимо, чтобы их одобрил более половины участников всенародного голосования.

Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли больше половины избирателей.

Ряд представителей российской оппозиции призывает бойкотировать голосования, утверждая, что у власти есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.