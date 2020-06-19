В столице 19 июня состоялось прощание с отцом пятого президента Украины Петра Порошенко – Алексеем.

Сначала панихиду отслужили в Михайловском соборе. Службу провел предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщает ВВС Украина.

Прощание же состоялось в клубе Кабмина на улице Институтской.

Петр Порошенко приехал вместе с женой Мариной и детьми.

11 июня Алексей Порошенко исполнилось 84 года.

Мать Петра Порошенко умерла еще в 2004 году.

Среди пришедших на церемонию: бывший министр обороны Валерий Гелетей, экс-губернатор Николаевщины Алексей Савченко, экс-депутат Сергей Березенко, журналист и политолог Тарас Березовец.

Также приехал бывший генпрокурор Юрий Луценко с женой.

Прибыл и премьер-министр времен президентства Порошенко Владимир Гройсман.

По данным BBC News Украина, свои соболезнования пятом президенту уже передали канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Турции Реджеп Эрдоган, премьер Хорватии Андрей Пленкович, Дональд Туск от Европейской народной партии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также семью Порошенко поддержал мэр Киева Виталий Кличко, но на прощание не пришел.

От действующей власти сочувствие пока не поступали.

Соратники Порошенко предполагали, что инсульт отца мог произойти из-за уголовного преследования сына.

В советские времена Алексей Порошенко работал в сельском хозяйстве, а в независимой Украине руководил семейным бизнесом, когда сын пошел в политику.

Побывал гражданином трех стран - родился он вблизи Измаила в 1936 году, который тогда принадлежал к Румынии. Затем был гражданином СССР и Украины.

Отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня. Похороны перенесли из-за суда.