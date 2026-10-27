У Швеції затримали ексдепутата, якого в Україні підозрюють у держзраді

Шведська прикордонна поліція затримала колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого в Україні засудили до 12 років позбавлення волі за виправдовування російської агресії та шахрайство. Нині він також фігурує в іншій кримінальній справі щодо державної зради.

Про це повідомляє шведське видання Expressen.

За даними видання, Святаш прибув до Швеції минулого тижня й у четвер приземлився в аеропорту Арланда поблизу Стокгольма. Його адвокат Марк Сафарян стверджує, що колишній депутат приїхав на концерт американського музиканта Стіві Вандера, який мав відбутися на арені 3Arena у Стокгольмі.

Під час паспортного контролю прикордонна поліція затримала Святаша та відмовила йому у в’їзді до країни. За інформацією Expressen, він має російське й українське громадянство, але під час контролю пред’явив український паспорт.

Як пояснив адвокат, формальною підставою для відмови стало рішення Польщі про заборону на повторний в’їзд Святаша. Відомості про цю заборону внесли до спільної інформаційної системи країн Шенгенської зони. Водночас Сафарян вважає рішення політично мотивованим.

Святаш оскаржує відмову у в’їзді та виступає проти можливої екстрадиції до України. Його адвокат стверджує, що видача колишнього депутата українській стороні нібито суперечила б європейській практиці.

Міграційний суд Швеції у вівторок відхилив клопотання Святаша про проведення усних слухань. За рішенням суду, він має подати письмові пояснення до 10:00 середи, після чого суд розгляне справу та ухвалить рішення.

Святаш був народним депутатом України у 2002–2019 роках. У 2019 році він виїхав з України до Росії, де жив упродовж наступних років. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він публічно підтримував дії Росії.

Влітку 2024 року Святаша засудили до 12 років ув’язнення. Суд визнав його винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд грн.

Крім того, з 2023 року Святаша підозрюють у державній зраді. У цій справі він перебуває в розшуку в Україні та на міжнародному рівні, а судовий процес триває з квітня 2026 року.

Раніше Святаш перебував у розшуку через Інтерпол, однак у листопаді 2024 року організація відкликала розшук після оскарження з боку його адвокатів. У своєму рішенні Інтерпол зазначив, що український запит не відповідав установленим правилам.

Святаша також пов’язували з планами російських окупантів створити підконтрольну їм адміністрацію на Харківщині. Його називали одним із можливих кандидатів на керівну посаду в окупованій частині області.