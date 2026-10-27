Золотий м’яч: футбольний світ отримав нового короля

Англійський нападник Харрі Кейн став володарем «Золотого м’яча» 2026 року. Форвард мюнхенської «Баварії» випередив у боротьбі за головну індивідуальну футбольну нагороду француза Кіліана Мбаппе та іспанця Ламіна Ямаля.

Церемонія нагородження відбулася в Лондоні. Крім головного трофея, Кейн отримав нагороду Герда Мюллера як найкращий нападник сезону.

Ламін Ямаль утретє поспіль став найкращим молодим футболістом року. Нагороду йому вручив колишній український футболіст Андрій Шевченко, який отримав «Золотий м’яч» у 2004 році.

Найкращим тренером року визнали Луїса де ла Фуенте, який очолює збірну Іспанії. Найкращим чоловічим клубом став французький «Парі Сен-Жермен».

Усі переможці «Золотого м’яча-2026» за номінаціями:

«Золотий м’яч» серед чоловіків: Харрі Кейн («Баварія», Англія).

«Золотий м’яч» серед жінок: Алексія Путельяс («Барселона», Іспанія).

Найкращий молодий футболіст: Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія).

Найкраща молода футболістка: Вікі Лопес («Барселона», Іспанія).

Найкращий воротар: Унаї Сімон («Атлетік Більбао», Іспанія).

Найкраща воротарка: Ката Коль («Барселона», Іспанія).

Найкращий бомбардир: Харрі Кейн («Баварія», Англія).

Найкраща бомбардирка: Чарлін Корраль («Пачука», Мексика).

Найкращий тренер: Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії).

Найкраща тренерка: Пере Ромеу («Барселона», Іспанія).

Найкращий чоловічий клуб: «Парі Сен-Жермен» (Франція).

Найкращий жіночий клуб: «Барселона» (Іспанія).

Премія Сократеса: Букайо Сака («Арсенал», Англія).

Як повідомляло раніше ForUa, м'яч Марадони пішов з молотка більш ніж за три мільйони доларів.