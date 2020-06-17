Из-за роста количества больных Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 17 апреля, путем внесения изменений в ряд актов Кабинета Министров, которыми установлены карантинные ограничения, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Открывая заседание правительства, премьер-министр Денис Шмыгаль в частности отметил, что за семь последних дней коронавирусом в Украине заболели 4853 человека, что является наибольшим показателем за все время пандемии в стране.

«Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантина и имеем такой результат. Коронавирус никуда не исчез и угрозы от него и для нашей медицинской системы, и для украинской экономики, к сожалению, не стали меньше. Я понимаю, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного средства противостоять распространению вируса. Призываю украинцев не расслабляться и не отрываться от реальности», - отметил глава правительства, призвав соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и принимать меры дезинфекции, поскольку только эти средства, «которые помогут каждому из нас уберечься от этой болезни, хотя бы до тех пор, пока не будут изобретены лекарства и действенные протоколы лечения», - подчеркнул Шмыгаль.

Также глава правительства сообщил, что «из-за роста количества больных коронавирусной болезни, мы продолжаем действие адаптивного карантина до 31 июля этого года».

Кроме того, он сообщил, что правительство также принимает смену графиков начала работы в отдельных сферах и отраслях. «Это делается, чтобы растянуть во времени часы пик, когда массы людей в одно время движутся на работу и загружают общественный транспорт. Таким путем двигались некоторые страны Европы, в Украине также время начала работы теперь будут растянуто от 8 до 10 утра и поздних часов», - пояснил Шмыгаль.

Также, по его словам, правительство на заседании четко фиксирует те запреты, которые действуют в течение карантина. Например, требование ходить в маске в помещениях, или ограничения по количеству пассажиров в транспорте. «Правительство понимает - чтобы такого требовать, людям нужно создать условия, при которых они смогут придерживаться карантинных ограничений. Поэтому, обращаюсь к городским головам - выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты. При необходимости - разработайте новые. Но люди не должны стоять в очередях и ехать в переполненных душных маршрутках. Это ваша ответственность, как руководителей городов и перевозчиков, такое допускают», - подчеркнул премьер-министр.

При этом он отдельно обратился к Министру инфраструктуры с требованием обратить внимание на то, что делается в пригородных поездах, «чтобы не пришлось смотреть на это всем Кабмином». Шмыгаль попросил привести в пригородных поездах порядок с осуществлением контроля, и с соблюдением требования по количеству людей в вагонах, соблюдением масочного режима и других мероприятий. Кроме того глава правительства обратился к руководству Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел с требованием усилить контроль за соблюдением карантинных правил.

Напомним, по состоянию на утро 17 июня в Украине подтверждено 33234 случая COVID-19, за последние сутки – 758 случаев.

С 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая, затем был сделан ряд послаблений.

С 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

5 июня в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.