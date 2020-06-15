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Проведение референдума в Украине может стоить 2 млрд гривен, заявил первый заместитель главы парламента Руслана Стефанчук.

«В среднем стоимость проведения одного референдума, по оценкам разных специалистов, 2 млрд гривен. Финансирование референдума проводится за счет госбюджета, эти средства должны быть заложены в государственный бюджет. Кроме этого, установленный фонд всеукраинского референдума, мы предлагаем, в нашей редакции (законопроекта), чтобы этот фонд ограничивался 20 тысячами минимальных заработных плат (94,46 млн грн)», - сказал он на брифинге.

Напомним, в Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум». Проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Президент определил законопроект как безотлагательный.

Документ предусматривает 4 вида всеукраинского референдума. 
ForUm

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