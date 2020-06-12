также в разделеОбщество
ГБР дважды сообщило о подозрении замглавы МИД, который фигурирует в деле Порошенко
СБУ «поздравила» российских дипломатов с днем РФ 11
Кинотеатры в Украине планируют открыть со 2 июля 17
Радары TruCam появятся еще на 24 участках украинских дорог 34
Экс-министр рассказал, с чем связаны обыски в его доме 18
«Антиколомойский» закон обжаловали в КСУ 27
В Польше ищут трех украинок, сбежавших с самоизоляции 14
Шмыгаль сказал, при каких условиях страна вернется к жесткому карантину 22
Омелян заявил об обысках ГБР у себя дома 27
11 июня. Картина дня 37
Ляшко объяснил антирекорд по COVID-19 «очередью» из тестов 43
«Пленки Лероса»: НАБУ начало расследование в отношении Ермака 14
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара 86
ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки 19
Начато спецрасследование в отношении организаторов подрыва авто полковника СБУ 24
Еврокомиссия назвала условия открытия границ для украинцев 51
Шмыгаль: Возобновление подачи воды в Крым пока не стоит на повестке дня 19
Число зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек 20

Судебное заседание по административному нарушению карантинных ограничений 3 июня во время визита в Хмельницкий президентом Зеленским с делегацией, выпившими кофе в местной кофейне, состоится 19 июня, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В Хмельницком мы просто хотели проверить готовность заведений общепита к открытию внутри помещений. На меня составили протокол об административном нарушении. 19 числа будет судебное заседание, влепят штраф», - сказал он в эфире радио НВ, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко заверил, что «там никто сознательно ничего не нарушал, как сейчас говорят».

«Я уже говорил, что как раз на следующий день было очередное смягчение карантина, у нас открывались заведения общественного питания на вход вовнутрь. И мы просто зашли посмотреть, как заведения готовы. Но, как показала практика, если ты хочешь зайти, то должен подготовить все документально правильно. Без документа даже главный санитарный врач и президент оказались нарушителями. Поэтому мы не оспариваем это все», - сказал он.

Ляшко уточнил, что штраф может составить 17 тыс. грн.

«Самый дорогой кофе», - резюмировал главный санитарный врач.

Напомним, 3 июня несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко присутствовал при этом. Все присутствующие были без защитных масок или респираторов.

«Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверили», - заявил Зеленский.

По факту нарушения карантина полицейские составили админпротоколы на владельца и посетителей кафе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
5990 грн.
20
Теги